Лацио придумал способ сорвать переход своего лидера в Ювентус

Вингер Лацио Фелипе Андерсон попал в сферу интересов Ювентуса. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Туринский клуб хочет усилить линию атаки опытным футболистом уже этой зимой, однако римляне не планируют расставаться с 30-летним бразильцем, контракт с которым истекает уже летом.

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Ввиду этого, Лацио хочет предложить одному из своих лидеров новое соглашение по схеме 1+1, чтобы сохранить игрока.

В текущем сезоне на счету Андерсона один гол и пять ассистов в 18 матчах Серии А.

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