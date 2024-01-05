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Ювентус готов перехватить защитника у своих главных конкурентов

Тьягу Джало может присоединиться к "бьянконери" уже в январе.
Сегодня, 15:45
Тьягу Джало / Getty Images
Тьягу Джало / Getty Images

Тьягу Джало может оказаться в Ювентусе, пишет La Gazzetta dello Sport.

Предполагалось, что португальский защитник летом в качестве бесплатного агента присоединится к Интеру.

Однако в ситуацию решил вмешаться Ювентус, который предложил 1,5+1,5 млн евро за переход защитника уже в январе. Лилль с радостью согласился на трансфер.

Клуб, очевидно, не хочет бесплатно терять игрока, потому согласен на любую сделку в январе. Теперь все зависит от самого Джало, который, кстати, все еще восстанавливается после травмы крестов.

Ранее также сообщалось, что Конте ожидает предложения от Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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