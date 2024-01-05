Ювентус готов перехватить защитника у своих главных конкурентов
Тьягу Джало может присоединиться к "бьянконери" уже в январе.
Тьягу Джало может оказаться в Ювентусе, пишет La Gazzetta dello Sport.
Предполагалось, что португальский защитник летом в качестве бесплатного агента присоединится к Интеру.
Однако в ситуацию решил вмешаться Ювентус, который предложил 1,5+1,5 млн евро за переход защитника уже в январе. Лилль с радостью согласился на трансфер.
Клуб, очевидно, не хочет бесплатно терять игрока, потому согласен на любую сделку в январе. Теперь все зависит от самого Джало, который, кстати, все еще восстанавливается после травмы крестов.
Ранее также сообщалось, что Конте ожидает предложения от Милана.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!