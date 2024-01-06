Эльче - Жирона 0:2: обзор матча и результат игры 06.01.2024

Форвард сборной Украины появился на поле, когда его команда уже закрыла все вопросы насчет победителя.

В субботу, 6 января, в рамках 1/16 финала кубка Испании сошлись Эльче и Жирона.

Виктор Цыганков снова оказался вне заявки каталонского коллектива, а Артем Довбик остался на скамейке запасных. Но и без украинского дуэта команда под руководством Мичела одолела соперника.

В середине первого тайма из-за травмы не смог продолжить встречу Эрик Гарсия. Вместо него на поле появился Дэйли Блинд, который спустя всего семь минут стал автором первого гола. А на 67-й минуте гости удвоили преимущество за счет гола Яна Коуту.

Вскоре в игру вступил Артем Довбик, которому предоставили 15 минут. К сожалению, за это время украинский форвард не сумел отметиться результативными действиями. В итоге Жирона завоевала победу и путевку в следующий раунд.

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Статистика матча Эльче - Жирона 1/16 финала кубка Испании

Эльче - Жирона 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуту, 67.

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 17 - 9

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 12 - 4

Атаки: 107 - 82

Эльче: Сан Роман - Каррейра, Бигас (Хосан, 64), Клерк - Меркау (Гарсес, 89), Гаспар (Фидель, 89), Мендоса, Фебас (Кастро, 75), Моренте, Дональд - Эль-Гезуани (Леон, 75).

Жирона: Карлос - Мартинес, Э. Гарсия (Блинд, 30), Хуанпе, Гутьеррес - Валери, Ромеро (Кебе, 75), Коуту, Мартин (А. Гарсия, 85), Порту (Торре, 85) - Стуани (Довбик, 75).

Предупреждения: Бигас, Моренте.

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