Луго - Атлетико 1:3 обзор и результат матча Кубка Испании 06.01.2024

В субботу, 6 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании Луго принимал Атлетико. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

Мадридцы довольно быстро забили, однако хозяева так же не оставались в стороне, возобновив паритет под занавес провал тайма.

Уже во второй половине игры за дело взялся Мемфис Депай. Нидерландец отличился дублем, который принес его команде победу.

В свою очередь для Атлетико данный триумф стал крайне важным, ведь "матрасники" таким образом прервали серию из неудач на выезде в рамках Испании.

Статистика матча Луго - Атлетико 1/16 Кубка Испании

Луго - Атлетико 1:3

Голы: Антонетти, 39 - Корреа, 2, Депай, 66, 74

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 13 - 13

Удары в створ: 3 - 3

Атаки: 81 - 112

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