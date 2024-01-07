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Салернитана - Ювентус 1:2: обзор матча и результат игры 07.01.2024

"Бьянконери" на заключительных минутах сумели одолеть Салернитану.
Сегодня, 20:58
Ювентус победил Салернитану / Getty Images
Ювентус победил Салернитану / Getty Images

В воскресенье, 7 января, Ювентус в рамках 19-го тура итальянской Серии А встречался на выезде с Салернитаной.

Подопечные Массимилиано Аллегри только в компенсированное к матчу время и в большинстве вырвали победу над последней командой чемпионата со счетом 2:1.

Коллектив Филиппо Индзаги открыл счет в противостоянии под конец первого тайма - на 39-й минуте отличился Джулио Маджоре. Тем не менее на 53-й минуте встречи автор гола оставил хозяев поля в меньшинстве, заработав второе предупреждение.

Воспользоваться численным преимуществом гости смогли в середине второй половины поединка, когда взятие ворот на свой счет записал молодой нападающий Сэмюэл Илинг-Джуниор, а добыли три очка "бьянконери" на первой компенсированной минуте усилиями Душана Влаховича.

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На данный момент Ювентус с 46 баллами занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Интера на два балла. Салернитана расположилась на последней позиции с 12 пунктами в активе.

Статистика матча Салернитана - Ювентус 19-го тура чемпионата Италии

Салернитана - Ювентус 1:2

Голы: Маджоре, 39 - Илинг-Джуниор, 65, Влахович, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.58 - 2.26
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 8 - 18
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 2 - 8
Фолы: 9 - 15
Атаки: 65 - 135

Салернитана: Костиль - Данилюк, Фасио, Дембер - Самбия (Мартегани, 89), Маджоре, Ленговски, Кандрева, Брадарич - Чауна (Бронн, 57), Сими (Иквуэмэси, 77)

Ювентус: Щенсны - Гатти (Ругани, 46), Бремер, Данило - Веа (Боэнде, 81), Маккенни, Николусси (Милик, 59), Рабьо, Костич (Илинг-Джуниор, 46) - Влахович, Йилдиз (Миретти, 68)

Предупреждения: Дембер, Маджоре - Гатти, Маккенни, Ругани, Влахович, Рабьо

Удаление: Маджоре, 53.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус чемпионат Италии Серия А Салернитана

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