Торино - Наполи 3:0: обзор матча и результат игры 07.01.2024

Вальтер Маццарри пока что не может исправить возникшую ситуацию в Неаполе.

В воскресенье, 7 января, в Турине состоялся матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором Наполи пожаловал в гости к Торино.

В первом тайме ни одна из команд не владела преимуществом, но на перерыв они ушли все же не при равном счете, так как голом в раздевалку отметился Антонио Санабрия.

Сразу после перерыва произошло событие, которое претендует на звание самого глупого на этой неделе.

Вальтер Маццарри решил вместо Петра Зелински выпустить Паскуале Маццокки. Итальянец отплатил за доверие прямой красной карточкой спустя всего пару минут. Причем изначально судья показал ему желтую карточку, но VAR все исправил.

Практически сразу же "быки" удвоили преимущество усилиями Николы Влашича. Маццарри попытался заменами изменить ход игры, но было уже слишком поздно. Вскоре Торино довел счет до разгромного, который продержался до финального свистка.

Наполи проиграл три из последних четырех матчей во всех турнирах. За счет победы Лацио в параллельной игре, партенопейцы опустились на девятое место таблицы чемпионата Италии. Торино же практически догнал своего сегодняшнего оппонента, уступая ему всего одно очко.

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Статистика матча Торино - Наполи 19-го тура Серии А

Торино - Наполи 3:0

Голы: Санабрия, 43, Влашич, 52, Буонджорно, 66.

Ожидаемые голы (xG): 1,94 - 1,02

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 10 - 10

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 7 - 10

Торино: Милинкович-Савич - Джиджи (Сазонов, 76), Буонджорно, Родригес - Белланова, Риччи, Илич (Гинейтис, 90), Лазаро, Влашич (Карамо, 90) - Санабрия (Сек, 90+3), Сапата (Пеллегри, 76).

Наполи: Голлини - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи (Дзербин, 59) - Каюсте (Гаэтано, 77), Лоботка, Зелински (Маццокки, 46) - Политано (Линдстрем, 68), Распадори (Симеоне, 59), Кварацхелия.

Предупреждения: Зелински, Жезус.

Удаление: Маццокки, 50 (Наполи, грубая игра).

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