Ревель - ПСЖ 0:9: обзор матча и результат игры 07.01.2024

В воскресенье, 7 января, ПСЖ в рамках 1/32 финала Кубка Франции встречался в гостях с Ревелем.

Очевидные фавориты противостояния с представителем шестого дивизиона не оставили камня на камне от скромного соперника, отправив в его ворота девять безответных мячей.

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После первого тайма подопечные Луиса Энрике уже вели с преимуществом в четыре гола, а во второй половине встречи добавили еще пять. Хет-трик в этом поединке оформил Килиан Мбаппе, дубль сделал Рандаль Коло Муани, Гонсалу Рамуш отличился с пенальти, по одному результативному удару на свой счет записали Марко Асенсио и Шер Ндур, а еще одно взятие ворот состоялось благодаря автоголу.

Статистика матча Ревель - ПСЖ 1/32 финала Кубка Франции

Ревель - ПСЖ 0:9

Голы: Мбаппе, 16, 45, 48, Н’гессан, 38 (аг), Асенсио, 43, Рамуш, 70 (пен.), Коло Муани, 76, 90, Ндур, 87

Владение мячом: 23% - 77%

Удары: 9 - 29

Удары в створ: 5 - 18

Угловые: 2 - 8

Фолы: 17 - 8

Атаки: 51 - 104

ПСЖ: Навас, Мукиеле, Данило Перейра, Угарте, Беральдо (Э. Мбаппе, 61), Солер, Ндур, Асенсио, К. Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Маюлу, 71), Коло Муани.

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