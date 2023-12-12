Когда выпал ПСЖ: игроки команды шестой лиги не сдерживали эмоций после жеребьевки кубка Франции

Не каждый день клубам низших дивизионов предоставляется случай сыграть с чемпионом страны.

В понедельник, 11 декабря, состоялась жеребьевка третьего раунда кубка Франции.

Ревель, клуб из шестого французского дивизиона, провел прямую трансляцию жеребьевки с реакцией игроков.

Футболисты не сдерживали своих эмоций, когда узнали, что к ним в гости приедет не кто иной, как многократный и действующий чемпион Франции Пари Сен-Жермен.

Видео со всем спектром эмоций клуб выложил в своих социальных сетях.

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Аккаунт ПСЖ в Instagram отреагировал на данное видео, написав в комментариях к нему: "Магия кубка Франции. До встречи в 2024 году".

Долгожданная встреча игроков Ревеля с именитыми соперниками состоится 7 января 2024 года.

Напомним, что в среду, 13 декабря, ПСЖ сыграет с дортмундской Боруссией в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. При этом, в отличие от "шмелей" парижане еще не гарантировали себе место в 1/8 финала.

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