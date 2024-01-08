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Ревель - ПСЖ 0:9 видео голов и лучших моментов матча 07.01.2024

Вашему вниманию обзор кубкового поединка во Франции.
Сегодня, 00:55
ПСЖ разнес Ревель / Getty Images
ПСЖ разнес Ревель / Getty Images

В воскресенье, 7 января, ПСЖ в матче 1/32 финала Кубка Франции встречался на выезде с Ревелем.

Парижский коллектив устроил настоящее избиение представителю шестого французского дивизиона, более чем уверенно разобравшись с соперником и одержав сокрушительную победу со счетом 9:0.

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Еще после первого тайма ПСЖ вел с преимуществом в четыре мяча после двух голов Килиана Мбаппе, результативного удара Марко Асенсио и автогола. Во второй половине встречи Мбаппе оформил хет-трик, Рандаль Коло Муани сделал дубль, Гонсалу Рамуш отличился с пенальти, а еще один забитый мяч добавил Шер Ндур.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ревель - ПСЖ в 1/32 финала Кубка Франции:

Ревель - ПСЖ 0:9

Голы: Мбаппе, 16, 45, 48, Н’гессан, 38 (аг), Асенсио, 43, Рамуш, 70 (пен.), Коло Муани, 76, 90, Ндур, 87

ПСЖ: Навас, Мукиеле, Данило Перейра, Угарте, Беральдо (Э. Мбаппе, 61), Солер, Ндур, Асенсио, К. Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Маюлу, 71), Коло Муани.

Источник: MEGOGO

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