У Коноплянки есть предложения из экзотичных чемпионатов - источник
У украинца есть варианты в Азии и Европе.
Украинский вингер Евгений Коноплянка может оказаться в экзотичном чемпионате.
Как сообщает азербайджанское издание Sportinfo.az, Коноплянкой интересуется неназванный клуб из местного чемпионата.
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Также у Евгения есть предложения из Китая, Казахстана, Индонезии и Украины.
Напомним, что сейчас украинец находится в статусе свободного агента после того, как Клуж расторг с ним контракт.
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