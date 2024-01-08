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У Коноплянки есть предложения из экзотичных чемпионатов - источник

У украинца есть варианты в Азии и Европе.
Сегодня, 09:20
Евгений Коноплянка / Getty Images
Евгений Коноплянка / Getty Images

Украинский вингер Евгений Коноплянка может оказаться в экзотичном чемпионате.

Как сообщает азербайджанское издание Sportinfo.az, Коноплянкой интересуется неназванный клуб из местного чемпионата.

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Также у Евгения есть предложения из Китая, Казахстана, Индонезии и Украины.

Напомним, что сейчас украинец находится в статусе свободного агента после того, как Клуж расторг с ним контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина китай казахстан азербайджан индонезия Евгений Коноплянка

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