У Коноплянки есть предложения из экзотичных чемпионатов - источник

У украинца есть варианты в Азии и Европе.

Украинский вингер Евгений Коноплянка может оказаться в экзотичном чемпионате.

Как сообщает азербайджанское издание Sportinfo.az, Коноплянкой интересуется неназванный клуб из местного чемпионата.

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Также у Евгения есть предложения из Китая, Казахстана, Индонезии и Украины.

Напомним, что сейчас украинец находится в статусе свободного агента после того, как Клуж расторг с ним контракт.

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