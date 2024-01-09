Хави определился с судьбой Феликса в Барселоне

Нападающий Атлетико Жоау Феликс, который ныне выступает за Барселону на правах аренды, вернется в Мадрид по окончанию сезона.

Как сообщает El Chiringuito TV, португальский футболист не входит в планы главного тренера "сине-гранатовых" Хави на следующий сезон.

Отмечается, что сохранение Феликса в составе на следующий сезон не является приоритетной задачей.

Арендное соглашение 24-летнего игрока рассчитано до конца сезона. У Барселоны нет права выкупа. Контракт Жоау с Атлетико действует до 2027 года.

В текущем сезоне португалец забил шесть голов и сделал три голевые передачи за 21 матч.

Ранее сообщалось, что Барселона установила необычный клубный антирекорд.

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