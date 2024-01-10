iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус подпишет португальского центрбэка

Тьягу Джало перейдет в стан "бьянконери".
Сегодня, 14:42
Тьягу Джало / Getty Images
Тьягу Джало / Getty Images

Итальянский Ювентус усилит линию обороны.

Как сообщает Фабрицио Романо, "бьянконери" оформят трансфер Тьягу Джало. Сумма трансфера составит 3,5 млн евро. Также Лилль, которому принадлежит Тьягу получит 10% от последующей продажи игрока.

Контракт с игроком будет действителен до лета 2028 года. Финансовые детали соглашения с португальцем остаются неизвестными.

Стоит сказать, что изначально Ювентус планировал подписать футболиста в качестве свободного агента летом, однако, туринцы получат 20% от перехода Раду Дрэгушина в Тоттенхэм и было принято решение реинвестировать эти деньги в приход Джало уже зимой.

Отметим, что в текущем сезоне центрбэк не провел ни одного матча из-за разрыва крестообразных связок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

Статьи по теме

Ювентус почти согласовал контракт с защитником Лилля Ювентус почти согласовал контракт с защитником Лилля
Ювентус отказался от плана подписать, футболистов которые не нужны топ-клубам АПЛ Ювентус отказался от плана подписать, футболистов которые не нужны топ-клубам АПЛ
Милан и Ювентус интересуются одноклубником Забарного Милан и Ювентус интересуются одноклубником Забарного
Ювентус в большинстве вырвал победу над последней командой чемпионата Ювентус в большинстве вырвал победу над последней командой чемпионата
Помочь журналистам

Видео

Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины
Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа17:25
Президент ПСЖ высказался касаемо возможной покупки стадиона Парк де Пренс
Бокс17:20
Бетербиев назвал причину поражения Усику на Олимпиаде
Европа17:03
Ключевой футболист Барселоны прокомментировал слухи о трансфере в Баварию
Биатлон16:55
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
Биатлон16:42
Франция выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, украинки финишировали в ТОП-5
Украина16:33
Ключевой игрок Ворсклы покинул клуб
Бокс16:30
Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Другие страны16:13
Экс-звезда Металлиста был арестован в Бразилии
Европа16:09
Коваль опроверг свой переход в греческий клуб
Бокс15:52
Российский боксер проведет поединок в андеркарде боя Фьюри - Усик
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK