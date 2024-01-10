Ювентус подпишет португальского центрбэка

Итальянский Ювентус усилит линию обороны.

Как сообщает Фабрицио Романо, "бьянконери" оформят трансфер Тьягу Джало. Сумма трансфера составит 3,5 млн евро. Также Лилль, которому принадлежит Тьягу получит 10% от последующей продажи игрока.

Контракт с игроком будет действителен до лета 2028 года. Финансовые детали соглашения с португальцем остаются неизвестными.

Стоит сказать, что изначально Ювентус планировал подписать футболиста в качестве свободного агента летом, однако, туринцы получат 20% от перехода Раду Дрэгушина в Тоттенхэм и было принято решение реинвестировать эти деньги в приход Джало уже зимой.

Отметим, что в текущем сезоне центрбэк не провел ни одного матча из-за разрыва крестообразных связок.

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