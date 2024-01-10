Бавария вернулась к варианту с подписанием защитника Тоттенхэма

Англичанин близок к переезду в Бундеслигу.

Бавария рассматривает возможность приобретения защитника Тоттенхэма Эрика Дайера.

Согласно данным журналиста Флориана Плеттенберга, после неудачных переговоров с защитником Дженоа Раду Дрэгушином.

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Источники утверждают, что мюнхенский клуб и Тоттенхэм достигли предварительного соглашения о переходе Дайера за около 4 млн евро.

Также универсальный защитник готов рассмотреть контракт с Баварией до 2025 года, с возможностью продления на сезон.

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