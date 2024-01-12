Коллаборация ПСЖ и Jordan Brand подошла к концу
Необычное сотрудничество ПСЖ с Jordan Brand, отдельным брендом Nike, который принадлежит Майклу Джордану, подошло к концу.
Как сообщает Foot Mercato, сезон-2024/25 станет последним, в котором футболисты французского клуба будут носить форму от Jordan Brand.
По информации источника, Jordan Brand решил переключиться на другой рынок - место ПСЖ займет один из клубов Английской Премьер-лиги, у которого есть контракт с Nike (упоминался клуб из Лондона).
Считается, что причинами такого решения стали неутешительные выступления Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов, расставания с Лионелем Месси и Неймаром, а также потенциальный уход Килиана Мбаппе.
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При этом также отмечается, что сам Nike не станет прерывать сотрудничество с парижанами, которое рассчитано до 2032 года.
ПСЖ подписал контракт с Jordan Brand в 2018 году. Бренд Джордана поставляет действующим чемпионам Франции третий комплект формы.
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