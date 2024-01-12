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Наполи вернет малярийного одноклубника Забарного в Серию А

Футболист постарается вернуть былую форму после провальной первой части сезона в новой команде.
Вчера, 22:38
Хамед Траоре / Getty Images
Хамед Траоре / Getty Images

Хамед Траоре близок к возвращению в итальянскую Серию А.

По информации Фабрицио Романо, Наполи практически достиг устной договоренности с Борнмутом об аренде 23-летнего хавбека. Клубы продолжают обсуждать финальные детали сделки, после чего она будет оформлена.

Аренда будет бесплатной, если по окончанию сезона неаполитанцы решат выкупить игрока за 25 миллионов евро. Если же летом игрок вернется в расположение "вишен", итальянцам придется выплатить за аренду некоторую сумму.

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Стоит отметить, что Траоре перебрался на Туманный Альбион лишь прошлым летом, перейдя из Сассуоло за 25,6 миллиона евро.

Напомним, что в конце декабря 2023 года стало известно, что Хамед Траоре оказался в больнице с малярией, из-за которой он не попадает в заявку Борнмута больше месяца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи борнмут

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