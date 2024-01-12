Матч против Хоффенхайма стал для Нойера 500-м в составе Баварии

Вратарь стал лишь одиннадцатым игроком в истории клуба, кому покорилась эта планка.

В пятницу, 12 января, в Мюнхене в рамках 17-го тура Бундеслиги сошлись Бавария и Хоффенхайм.

В стартовом составе хозяев поля вышел капитан клуба Мануэль Нойер, для которого эта игра стала особенной и исторической.

Матч против Хоффенхайма стал для Нойера юбилейным пятисотым в составе мюнхенского коллектива. К тому же, он стал одиннадцатым игроком в истории клуба, кто преодолел отметку в 500+ матчей.

Лидером Баварии остается легендарный немецкий вратарь Зепп Майер, на счету которого 706 матчей в футболке "ротен". Стоит отметить, что на втором месте идет действующий игрок клуба Томас Мюллер (686 матчей).

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Ранее стало известно, что на радар Баварии попал защитник Галатасарая, ставший запасной опцией немецкого клуба.

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