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Целый ряд игроков МЮ вернулся к тренировкам и готов сыграть с Тоттенхэмом

Эрик тен Хаг получил долгожданное усиление.
Вчера, 20:47
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Заявка Манчестер Юнайтед на матч против Тоттенхэма будет более разнообразной, чем в последнее время.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг сообщил, что против "шпор" будут готовы сыграть Лисандро Мартинес, Каземиро, Кристиан Эриксен, Люк Шоу, Амад Диалло и Антони.

"На этой неделе, в последние пару дней, тренировались Лича (Мартинес), Каземиро и Люк Шоу", - цитирует наставника официальный сайт "красных дьяволов".

"Так что, эти игроки возвращаются, они будут доступны в воскресенье. Антони тоже готов. Эриксен болел, но он вернулся. Амад тоже вернулся. Сейчас у нас куда больше выбора для стартового состава и скамейки запасных, которая станет сильнее".

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Напомним, что матч 21-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом состоится в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток поединка прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм манчестер юнайтед АПЛ

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Целый ряд игроков МЮ вернулся к тренировкам и готов сыграть с Тоттенхэмом
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