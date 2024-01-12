Челси - главный претендент на подписание "Мессиньо"

Челси остается верен себе, нацелившись на талант южноамериканского рынка.

Как сообщает Diario Sport, "синие" являются главными фаворитами на приобретение правого вингера Палмейраса Эстевана Виллиана, который получил прозвище "Мессиньо".

По информации источника, лондонский клуб готов отдать за 16-летнего бразильца 60 миллионов евро. Сообщается, что из-за комиссионных эта сумма возрастет до 75 миллионов.

Англичане отправили одного из своих представителей в Бразилию, чтобы сообщить о готовности выплатить сумму, прописанную в контракте игрока в качестве отступных.

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Челси стал лидером гонки за футболиста после того, как из нее вышел ПСЖ, не желающий платить клаусулу.

Стоит отметить, что Палмейрас владеет лишь 70% прав на игрока, остальные 30% принадлежат семье Виллиана. Таким образом, бразильский клуб вместо 60 миллионов получит 42 миллиона, а семья игрока - оставшиеся 18 миллионов.

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