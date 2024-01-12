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Бавария хочет усилиться защитником Галатасарая

Мюнхенцы планируют подписать нового фулбека.
Сегодня, 11:40
Саша Бое / Getty Images
Саша Бое / Getty Images

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает о интересе Баварии к правому защитнику Галатасарая, Саше Боэ.

Мюнхенцы рассматривают возможность подписания 23-летнего француза, если не удастся подписать фулбека ПСЖ Норди Мукиеле.

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Чемпион Германии вряд ли испытает проблемы с подписанием контракта с самим Боэ, однако перед этим необходимо будет уговорить турецкий клуб отпустить своего футболиста.

В текущем сезоне на счету 23-летнего француза один гол в 17-ти матчах Суперлиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария галатасарай

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