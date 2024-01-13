Де Брюйне вышел на третье место по количеству ассистов в истории АПЛ

Если бельгиец сильно постарается, то до конца сезона он может обойти игрока, занимающего второе место исторического рейтинга.

В рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги Манчестер Сити одолел Ньюкасл со счетом 3:2.

"Горожане" не смогли бы завоевать волевую победу без помощи Кевина Де Брюйне. Бельгиец вышел на замену на последние 20 минут, за которые успел отметиться голом и ассистом.

Для Де Брюйне этот ассист стал 103-м в рамках АПЛ, что позволило ему догнать Уэйна Руни - два футболиста делят третье место по общему количеству голевых передач в истории Премьер-лиги.

Таким образом, следующий ассист позволит 32-летнему хавбеку выйти на чистое третье место. На второй строчке расположился Сеск Фабрегас, на счету которого 111 голевых передач.

Рекорд же принадлежит Райану Гиггзу, который оформил 162 ассиста в 632 играх в рамках АПЛ.

Стоит отметить, что Манчестер Сити волевой победой над Ньюкаслом повторил достижение, которое ранее покорялось лишь трем клубам Английской Премьер-лиги.

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