Манчестер Сити повторил необычное достижение трех клубов АПЛ

Манчестер Сити сумел добыть волевую победу над Ньюкаслом (3:2) в рамках 21-го тура АПЛ.

Несмотря на то, что "горожане" первыми забили, они умудрились пропустить дважды в течение двух минут. Но во втором тайме команда Пепа Гвардиолы перевернула ход встречи и не только спаслась, но и выграла.

Как сообщает Opta, Манчестер Сити стал лишь четвертым клубом, который победил в трех выездных матчах АПЛ подряд, проигрывая по ходу поединка.

Первой командой, которой покорилось это достижение, был Лидс в октябре 1999 года. Затем в декабре 2013 года это повторил Тоттенхэм, а в декабре 2020 года - Манчестер Юнайтед, чья серия длилась шесть матчей.

