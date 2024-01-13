Сроки восстановления сместились: Гвардиола сообщил, когда Холанд вернется

"Горожане" до сих пор не могут рассчитывать на норвежца.

Главный тренер Манчестер Сити Хоспе Гвардиола раскрыл детали травмы лидера команды Эрлинга Холланда.

По словам наставника, он ожидает, что норвежец сможет вернуться к концу месяца.

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"У Холланда снова проблемы с ногой. В общем, все хорошо, но врачи рекомендовали еще неделю отдохнуть. Возможно, он вернется к тренировкам в Абу-Даби. Мы ожидали, что Эрлинг восстановится быстрее.

Надеюсь, он будет доступен в конце месяца. Это кость, ему нужно время. Мы скучаем по Холланду, он очень нужен команде. Надеюсь, он скоро вернется и без проблем доиграет остаток сезона", - приводи слова тренера Manchester Evening News.

В текущем сезоне Холанд сыграл 22 матча, в которых забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

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