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Сроки восстановления сместились: Гвардиола сообщил, когда Холанд вернется

"Горожане" до сих пор не могут рассчитывать на норвежца.
Сегодня, 13:39
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хоспе Гвардиола раскрыл детали травмы лидера команды Эрлинга Холланда.

По словам наставника, он ожидает, что норвежец сможет вернуться к концу месяца.

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"У Холланда снова проблемы с ногой. В общем, все хорошо, но врачи рекомендовали еще неделю отдохнуть. Возможно, он вернется к тренировкам в Абу-Даби. Мы ожидали, что Эрлинг восстановится быстрее. 

Надеюсь, он будет доступен в конце месяца. Это кость, ему нужно время. Мы скучаем по Холланду, он очень нужен команде. Надеюсь, он скоро вернется и без проблем доиграет остаток сезона", - приводи слова тренера Manchester Evening News.

В текущем сезоне Холанд сыграл 22 матча, в которых забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне стал главной трансферной целью клубов Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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