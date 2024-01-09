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Новоиспеченный лидер атаки Челси рассказал, как покинул летом Ман Сити

Палмер поделился разговором с руководством прошлого клуба.
Сегодня, 21:30
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Атакующий полузащитник Челси Коул Палмер рассказал о том, как он летом покидал Манчестер Сити.

"Я хотел никогда не покидать Сити. Трансфер не входил в мои планы. Я хотел уйти в аренду на год, вернуться и быть готовым к основной команде.

Но мне сказали, что я не могу уйти в аренду: либо остаешься, либо тебя продадут".

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"И тогда мне позвонили из Челси. Я сказал, что хочу перейти в Челси, и я рад быть здесь, рад, что принял это решение", – сказал Палмер в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 21-летнего англичанина восемь голов и четыре ассиста в 16-ти матчах АПЛ.

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