Новоиспеченный лидер атаки Челси рассказал, как покинул летом Ман Сити
Палмер поделился разговором с руководством прошлого клуба.
Атакующий полузащитник Челси Коул Палмер рассказал о том, как он летом покидал Манчестер Сити.
"Я хотел никогда не покидать Сити. Трансфер не входил в мои планы. Я хотел уйти в аренду на год, вернуться и быть готовым к основной команде.
Но мне сказали, что я не могу уйти в аренду: либо остаешься, либо тебя продадут".
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"И тогда мне позвонили из Челси. Я сказал, что хочу перейти в Челси, и я рад быть здесь, рад, что принял это решение", – сказал Палмер в интервью Sky Sports.
В текущем сезоне на счету 21-летнего англичанина восемь голов и четыре ассиста в 16-ти матчах АПЛ.
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