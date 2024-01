Де Брюйне стал главной трансферной целью клубов Саудовской Аравии

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Eurosport со ссылкой на журналиста Руди Галетти, 32-летний бельгиец стал главной трансферной целью Саудовского государственного инвестиционного фонда (PIF), который снова связался с игроком.

Предполагается, что будущим летом Де Брюйне оценит свои варианты и потенциальный переход в один из саудовских клубов, так как у него останется всего один год по действующему контракту с "горожанами".

🚨🎯 A delegation of the Public Investment Fund got back in touch with Kevin #DeBruyne, reiterating that he represents a main target for next season.



‼️ The 🇧🇪 player - after June - is open to evaluate the details of the possible transfer to 🇸🇦. 🐓⚽ #Transfers #MCFC pic.twitter.com/fGmjDYTjMy