Одноклубник Миколенко побил клубный рекорд Эвертона

Шеймус Коулмен проводит рекордную игру в АПЛ за "ирисок"

В рамках 21-го тура АПЛ Эвертон на своем поле принимает Астон Виллу.

В стартовом составе "ирисок" на поле появился 35-летняя легенда клуба Шеймус Коулмэн. Для ирландца данная игра стала 355-ой в футболке мерсисайдцев в рамках АПЛ.

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Таким образом, защитник возглавил рейтинг футболистов с наибольшим количеством игр за Эвертон в элитном английском дивизионе, обогнав американского голкипера Тима Ховарда, который успел наиграть 354 поединка.

Отметим, что на момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

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