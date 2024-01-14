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Дайч - о ничьей с Астон Виллой: Защита Эвертона была великолепной

Наставник мерсисайдцев похвалил работу своих оборонцев.
Сегодня, 20:09
Шон Дайч / Getty Images
Шон Дайч / Getty Images

В рамках 21-го тура чемпионата Англии Эвертон на своем поле расписал нулевую ничью с Астон Виллой.

Наставник мерсисайдцев Шон Дайч закономерно при таком результате остался доволен работой своей защиты о чем он и заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Астон Вилла - хорошая команда. Сегодня они могли бы выйти на первое место в турнирной таблице. Мы продолжаем работать. Мы сыграли на ноль против команды из верхней части турнирной таблицы.

У нас был лучший шанс в игре и еще несколько моментов. Мы не пропустили и получили очко.

Наша защита сегодня была великолепной. Во втором тайме соперник владел мячом, мы не смогли найти нашу игру.

Последовательность есть. Воля, спрос и физическая сторона игры. Мы должны продолжать возвращаться к этому. Это незавершенная работа. Мы ориентируемся на реалии", - резюмировал английский специалист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Шон Дайч

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