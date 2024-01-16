Ювентус готов отпустить одного из своих форвардов в зимнее трансферное окно

В клубе не рассчитывают на Мойзе Кена.

Итальянский Ювентус в это трансферное окно готов прощаться с некоторыми футболистами. Одним из таких является Мойзе Кен.

Как сообщает Фабрицио Романо, туринцы рассмотрят любой из вариантов ухода местного футболиста, если получат достойное предложение.

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Мойзе планирует на этой неделе оценить все возможные варианты. Отмечается, что для нападающего приоритетными будут варианты из зарубежных чемпионатов.

Стоит сказать, что Кен довольно часто выходил на замену или в старте в текущем сезоне, успев наиграть 12 матчей, но ни в одном из них не отметился результативными действиями.

По слухам, в форварде заинтересованы Ренн, Фиорентина, Монца, Ницца и Атлетико Мадрид.

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