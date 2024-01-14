Ювентус предлагает Хендерсону зарплату в 26 раз меньше его оклада в Саудовской Аравии

"Бьянонери" не могут позволить себе огромные траты.

Ювентус предлагает Джордану Хендерсону контракт на своих условиях, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее уже сообщалось, что итальянец гранд заинтересован в аренду английского хавбека.

Однако Ювентус стеснен в средствах, а потому готов предложить хавбеку лишь 1, 5 млн евро в год в то время, как в Аль-Иттифаке Джордан получает около 40 млн евро в год.

То есть, "бьянконери" предлагают Хендерсону пойти на снижение зарплаты в 26,5 раз, а также хотят включить в контракт опцию досрочного расторжения летом 2024 года.

Ранее также сообщалось, что Аль-Иттихад отстранил Карима Бензема.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!