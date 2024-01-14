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Аль-Иттихад отстранил Бензема от тренировочных сборов

Француз не вернулся в клуб после отпуска.
Сегодня, 09:27
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Карим Бензема был отстранен от тренировочного сбора с Аль-Иттихадом, пишет Marca.

Игроки команды получили небольшой отпуск и должны были вернуться в расположение клуба еще в пятницу. Бензема же просто не приехал.

Потому главный тренер Марсело Гальярдро решил отстранить француза от тренировочного сбора. Напомним, что подобная ситуация не нова, ранее француз уже пропускал тренировки своего нового клуба.

Тем не менее окружение француза заявляет, что Карим сделал это неспециально, якобы он не смог приехать вовремя из-за шторма на Маврикии.

Ранее также сообщалось, что Де Брюйне вошел в топ-3 по количеству ассистов в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема

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