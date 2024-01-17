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Бывший гендир Ювентуса признал, что трансфер Роналду был провальным

Беппе Марротта заявил, что переход не оправдал ожиданий.
Сегодня, 15:21
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший генеральный директор Ювентуса Беппе Марротта оценил переход в стан туринцев Криштиану Роналду, который был оформлен еще во время его пребывания в клубе.

Функционер рассказал, что португалец не дал желаемых результатов для клуба.

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"Трансфер Криштиану Роналду в Юве не дал желаемых результатов.

Скажем, что его вклад не соответствовал тем очень высоким ожиданиям, которые были связаны с его приходом", - цитирует слова Беппе итальянское издание TuttoMercatoWeb.

Напомним, форвард выступал за "зебр" с 2018 по 2021 год. В стане топ-клуба Серии А Криштиану провел 134 матча, забив 101 гол и отдав 22 результативные передачи. 

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