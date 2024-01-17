Сын Анчелотти получил предложение от саудовского клуба

У сына Карло Анчелотти Давиде Анчелотти появилась возможность начать самостоятельную карьеру тренера.

Как сообщает журналист Марио Кортегана, Анчелотти-младший получил предложение из Саудовской Аравии. Название клуба не уточняется.

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Отмечается, что контракт, который предлагают Давиде весьма привлекателен с финансовой точки зрения, однако, итальянец его, вероятно. отклонит. Финального решения он еще не принял.

Стоит сказать, что 34-летний специалист работает в тренерском штабе своего отца в качестве ассистента. Совместная работа с Анчелотти-старшим началась еще во время того периода, когда Карло возглавлял ПСЖ и не прекращалась с того времени.

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