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Экс-игрок МЮ: Никогда не видел человека, работавшего более усердно, чем Роналду

Ховард в восторге от работы Криштиану над собой.
Сегодня, 21:54
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший голкипер Эвертона и Манчестер Юнайтед Тим Ховард поделился впечатлениями об игре с Криштиану Роналду.

"Смотря на Роналду вы видите рекламу духов и нижнего белья, Макларены и Феррари, дома и яхты. Но Роналду был шутником".

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"Что важнее: я никогда не видел человека, работавшего более усердно", – сказал Ховард в интервью Daily Mail.

Напомним, в текущем сезоне на счету 38-летнего португальца 20 голов и 9 ассистов в 18-ти матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Тим Ховард

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