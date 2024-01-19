Атлетико - Реал 4:2 видео голов и обзор Кубка Италии 19.01.2024

В четверг, 18 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании Атлетико пронимал Реал. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Что касается забитых мячей, то Антонио Рюдигер отличился неудачной игрой головой, отдав голевую передачу на Самуэля Лино. Лунин пытался спасти ворота, но гол "матрасников" все равно произошел. Далее Облак неудачно отбил мяч подачи со штрафного, подарив еще один гол.

Читай также: Атлетико определился с претендентами на замену своего форварда

Во втором тайме Реал допустил ошибку, и Мората воспользовался, забив мяч в пустые ворота. Несмотря на преимущество владения мячом, команда Анчелотти забила в концовке игры усилиями Хоселу.

Овертайм начался с ошибки Винисиуса Жуниора, после которой Гризманн ударил в дальний верхний угол, не оставив шансов Лунину. Забитый гол Родриго Рикельме поставил точку в игре.

Видеообзор матча Атлетико - Реал:

Статистика матча Атлетико - Реал 1/8 финала кубка Испании

Атлетико - Реал 4:2 (после д.в.)

Голы: Лино, 39, Мората, 57, Гризманн, 100, Рикельме, 119 - Облак, 45+1 (аг), Хоселу, 82.

Ожидаемые голы (xG): 3,11 - 2,00

Владение мячом: 43% - 59%

Удары: 18 - 17

Удары в створ: 12 - 9

Фолы: 21 - 13

Атлетико: Облак - Хименес, Витсель, Эрмосо - Льоренте (Барриос, 99), Де Пауль (Аспиликуэта, 106 (Савич, 116)), Коке, Сауль (Молина, 56), Лино (Рикельме, 90+2) - Мората (Депай, 99), Гризманн.

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо (Себальос, 106), Менди (Диас, 66) - Модрич (Кроос, 66), Вальверде (Чуамени, 73), Камавинга (Гарсия, 106), Беллингем - Родриго (Хоселу, 82), Винисиус.

Предупреждения: Мората, Эрмосо, Де Пауль, Коке, Гризманн, Витсель - Винисиус, Камавинга, Диас, Чуамени, Беллингем, Карвахаль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!