iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико определился с претендентами на замену своего форварда

Мадридский клуб хочет усилить атаку.
Сегодня, 21:19
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Между Атлетико и Аль-Иттихадом все еще нет соглашения по трансферу нападающего Анхеля Корреа. Об этом сообщает издание Relevo.

Игрок выразил желание сменить клуб. "Матрасники" готовы отпустить его, но столкнулись с разногласиями по стоимости сделки.

Читай также: Атлетико предлагает Коке новый контракт с более чем вдвое меньшей зарплатой

В качестве возможных замен рассматриваются Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед) и Мойзе Кин (Ювентус).

Отметим, руководство Атлетико проявляет интерес к представителю туринского клуба еще с лета 2021 года, и его возможный переход может осуществиться на правах аренды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус атлетико мадрид мойзе кин анхель корреа Аль-Иттихад

Статьи по теме

Бензема хочет уйти из Аль-Иттихада Бензема хочет уйти из Аль-Иттихада
"Всегда вами восхищался": Гризманн обратился к Арагонесу в видео о рекорде Атлетико "Всегда вами восхищался": Гризманн обратился к Арагонесу в видео о рекорде Атлетико
Бывший гендир Ювентуса признал, что трансфер Роналду был провальным Бывший гендир Ювентуса признал, что трансфер Роналду был провальным
Атлетико предлагает Коке новый контракт с более чем вдвое меньшей зарплатой Атлетико предлагает Коке новый контракт с более чем вдвое меньшей зарплатой
Помочь журналистам

Видео

Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа23:20
Женская команда Барселоны уничтожила Реал в Суперкубке Испании
Европа22:53
Один из лучших игроков Ла Лиги может стать одноклубником Роналду
Европа22:50
Хави: Барселона переживает один из сложнейших моментов в истории
Европа22:22
ПСЖ требует, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим
Европа22:18
Экс-игрок МЮ и Реала перебрался в Брентфорд Ярмолюка
Европа21:54
Экс-игрок МЮ: Никогда не видел человека, работавшего более усердно, чем Роналду
Европа21:49
У Милевского полиция провела обыск
НБА21:30
Торонто отправил Сиакама в Индиану в обмен на игроков и драфт-пики
Европа21:23
Форвард, ставший открытием текущего сезона Бундеслиги, определился с будущим
Европа21:19
Атлетико определился с претендентами на замену своего форварда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK