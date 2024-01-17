Атлетико определился с претендентами на замену своего форварда

Между Атлетико и Аль-Иттихадом все еще нет соглашения по трансферу нападающего Анхеля Корреа. Об этом сообщает издание Relevo.

Игрок выразил желание сменить клуб. "Матрасники" готовы отпустить его, но столкнулись с разногласиями по стоимости сделки.

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В качестве возможных замен рассматриваются Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед) и Мойзе Кин (Ювентус).

Отметим, руководство Атлетико проявляет интерес к представителю туринского клуба еще с лета 2021 года, и его возможный переход может осуществиться на правах аренды.

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