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Бывший генеральный директор Ювентуса, признался, что покинул клуб не из-за Роналду

Криштиану не виновен в сложившейся ситуации.
Сегодня, 12:25
Подписание Роналду / Getty Images
Подписание Роналду / Getty Images

Бывший генеральный директор Ювентуса Беппе Маротта заявил, что форвард Криштиану Роналду не причастен к его уходу из клуба.

"Роналду – икона, но он не был причиной моего ухода.

Я ушел из Ювентуса, потому что в определенном возрасте правильно оставить все молодым, и справедливо, что они хотели обновить команду после девяти лет. Я до сих пор поддерживаю хорошие отношения с Андреа Аньелли".

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"За плечами волшебный период, но я не считаю себя главным действующим лицом в клубе, там были великие тренеры и игроки", – заявил Маротта в подкасте Fedez.

Напомним, итальянский функционер проработал в клубе с 2018-го по 2021-й год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Криштиану Роналду Джузеппе Маротта

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