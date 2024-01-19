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Хавбек Тоттенхэма близок к уходу из клуба

Перишич продолжит карьеру на родине.
Сегодня, 14:22
Иван Перишич / Getty Images
Иван Перишич / Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Иван Перишич покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

34-летний хорват перейдет в Хайдук на правах аренды. Игрок будет выступать на родине до конца сезона.

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Напомним, Перишич на тренировке в сентябре получил травму передней крестообразной связки правого колена, из-за чего до сих пор проходит реабилитацию.

В текущем сезоне хорват сыграл в шести матчах, выходя на поле по ходу встречи со скамейки запасных и отдав одну результативную передачу.

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