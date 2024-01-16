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Брентфорд оформил аренду защитника Тоттенхэма

Регилон снова покидает Лондон.
Вчера, 23:27
Серхио Регилон / Getty Images
Серхио Регилон / Getty Images

Брентфорд договорился с Тоттенхэмом об аренде Серхио Регилона, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, клуба достигли устного соглашения по поводу перехода испанца. В среду Серхио должен пройти медосмотр.

Аренда будет до конца текущего сезона без права выкупа, в конце сезона Регилону снова придется вернуться в Тоттенхэм.

Напомним, что первую половину сезона защитник провел в МЮ, где сыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что МЮ начал переговоры по трансферу нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: серхио регилон

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