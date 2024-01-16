Брентфорд оформил аренду защитника Тоттенхэма
Регилон снова покидает Лондон.
Брентфорд договорился с Тоттенхэмом об аренде Серхио Регилона, пишет Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, клуба достигли устного соглашения по поводу перехода испанца. В среду Серхио должен пройти медосмотр.
Аренда будет до конца текущего сезона без права выкупа, в конце сезона Регилону снова придется вернуться в Тоттенхэм.
Напомним, что первую половину сезона защитник провел в МЮ, где сыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями.
Ранее также сообщалось, что МЮ начал переговоры по трансферу нападающего.
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