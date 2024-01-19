Футболист Тоттенхэма перешел в хорватский гранд

Иван Перишич будет выступать за Хайдук.

Хорватский вингер Иван Перишич сменил клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба Хайдука, местный футболист вернулся в клуб, в котором начинал свою карьеру. Сперва игрок проведет полгода в клубе на правах аренды, а в новом сезоне подпишет полноценный контракт на год.

Перишич будет выступать в родной команде под 4-ым номером. Стоит сказать, что финансовые детали его контракта неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-форвард Днепра будет играть за Хайдук за 1 евро.

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