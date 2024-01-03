Экс-футболист Днепра вернулся в родной клуб на "смешную" зарплату

Никола Калинич будет играть всего за евро в месяц.

Бывший игрок Днепра, Фиорентины и Милана Никола Калинич нашел себе команду.

Форвард вернулся в родной Хайдук из Сплита, подписав контракт до конца этого сезона. Особо в данной сделке выделяется финансовый аспект, ведь Калинич будет зарабатывать всего 1 евро в месяц.

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"Это была самая простая сделка за 3 года моей работы в Хайдуке. Никола возвращается с одной целью - помочь Хайдуку выиграть титул впервые за 19 лет", - сказал спортивный директор клуба Миндаугас Николичюс.

Стоит отметить, что до июня этого года 35-летний Калинич также выступал за Хайдук, а затем его прошлый контракт с клубом истек и он решил отдохнуть от футбола.

Клуб из Сплита на данный момент идет на первом месте в чемпионате Хорватии, опережая Риеку на 6 пунктов, однако, у последних матч в запасе.

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