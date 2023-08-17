iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-хавбек Арсенала вернулся в родной клуб

Касорла вернулся помочь родному клубу.
Сегодня, 15:30
Санти Касорла / realoviedo.es
Санти Касорла / realoviedo.es

Реал Овьедо объявил о подписании контракта с Санти Касорлой.

Испанский хавбек, наиболее известеный выступлениями за лондонский Арсенал, прошлый сезон провел в Аль-Садде.

38-летний Касорла подписал с Овьедо, воспитанником которого является, однолетний контракт с минимально возможной зарплатой для игрока Сегунды.

Кроме того Санти передал клубу все права на собственное изображение с условием, что 10% от прибыли будут идти на развитие клубной академии.

Ранее также сообщалось, что Интер готовится перехватить игрока у МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Санти Касорла

Статьи по теме

Легенда Арсенала перебрался в клуб второго дивизиона Испании Легенда Арсенала перебрался в клуб второго дивизиона Испании
Шедевр искусства Месси, супергерой Буффон и другие: самые оригинальные представления футболистов Шедевр искусства Месси, супергерой Буффон и другие: самые оригинальные представления футболистов
Легенда Арсенала может перебраться в МЛС Легенда Арсенала может перебраться в МЛС
Пил только ром и был лучшим танцором: игрок Вильярреала рассказал о свадебном веселье Пил только ром и был лучшим танцором: игрок Вильярреала рассказал о свадебном веселье
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа16:22
УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона
Бокс16:12
"Не вижу смысла в рубке": Промоутер объяснил, за счет чего Джошуа может одолеть Уайлдера
Европа15:58
УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока года
Европа15:38
"Чувствует себя очень хорошо": Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко вернется после травмы
Европа15:30
Экс-хавбек Арсенала вернулся в родной клуб
Лига Европы15:10
Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Европа15:08
Интер может перехватить игрока у МЮ
Европа15:00
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа14:50
Ювентус представил третий комплект формы угольного цвета
Другие14:45
ХИТ - Кардинал Ровно: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK