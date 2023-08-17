Экс-хавбек Арсенала вернулся в родной клуб

Реал Овьедо объявил о подписании контракта с Санти Касорлой.

Испанский хавбек, наиболее известеный выступлениями за лондонский Арсенал, прошлый сезон провел в Аль-Садде.

38-летний Касорла подписал с Овьедо, воспитанником которого является, однолетний контракт с минимально возможной зарплатой для игрока Сегунды.

Кроме того Санти передал клубу все права на собственное изображение с условием, что 10% от прибыли будут идти на развитие клубной академии.

Ранее также сообщалось, что Интер готовится перехватить игрока у МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!