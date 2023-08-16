Легенда Арсенала перебрался в клуб второго дивизиона Испании
Экс-футболист лондонского Арсенала и Вильярреала Санти Касорла нашел себе новую команду.
Испанский хавбек перебрался в Реал Овьедо из второго дивизиона своей родной страны. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
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38-летний футболист подписал контракт на один сезон. Переход состоялся на правах свободного агента.
Стоит сказать, что Реал Овьедо является первым клубом Касорлы. Игрок будет получать минимальную зарплату, а 10% от продажи его футболок вложат в академию команды.
Отметим, что последним клубом Санти был катарский Аль-Садд. За него в минувшем сезоне Санти провел 31 матч, забив 9 голов и отдав 8 результативных передач.
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