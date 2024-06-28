39-летний Касорла продлил контракт с родным клубом
Хавбек попробует еще раз пробиться в Ла Лигу с Овьедо.
Реал Овьедо объявил, что Санти Касорла останется в клубе еще на один сезон.
Напомним, 39-летний хавбек решил помочь родному клубу пробиться в Ла Лигу и подписал контракт прошлым летом с минимальной зарплатой.
В прошлом сезоне Касорла провел на поле 24 матча, в которых отличился четырьмя ассистами. А Овьедо занял шестую строчку и проиграл Эспаньолу в финале плей-офф за выход в Ла Лигу.
В будущем сезоне испанец попробует все же сдержать свое слово, и Овьедо снова будет бороться за выход в высший дивизион.
Ранее также сообщалось, что экс-игрок Тоттенхэма может закончить карьеру из-за проблем с сердцем.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!