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Футбол

39-летний Касорла продлил контракт с родным клубом

Хавбек попробует еще раз пробиться в Ла Лигу с Овьедо.
Сегодня, 08:40
Санти Касолда / Getty Images
Санти Касолда / Getty Images

Реал Овьедо объявил, что Санти Касорла останется в клубе еще на один сезон.

Напомним, 39-летний хавбек решил помочь родному клубу пробиться в Ла Лигу и подписал контракт прошлым летом с минимальной зарплатой.

В прошлом сезоне Касорла провел на поле 24 матча, в которых отличился четырьмя ассистами. А Овьедо занял шестую строчку и проиграл Эспаньолу в финале плей-офф за выход в Ла Лигу.

В будущем сезоне испанец попробует все же сдержать свое слово, и Овьедо снова будет бороться за выход в высший дивизион.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Тоттенхэма может закончить карьеру из-за проблем с сердцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Санти Касорла

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