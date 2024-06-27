Экс-звезда Тоттенхэма думает о завершении карьеры из-за перенесенной остановки сердца
Полузащитник Лилля Набиль Бенталеб раздумывает о завершении карьеры после того, как на прошлой неделе у него случилась остановка сердца, сообщает Daily Mail.
Изначально Лилль сообщил, что 29-летний алжирец был госпитализирован из-за "болезни".
Однако в новых сообщениях теперь утверждается, что экс-игрок Тоттенхэма на самом деле перенес сердечный приступ и теперь подумывает о том, чтобы уйти из футбола.
По данным RMC Sport, Бенталеб успешно перенес операцию, во время которой ему установили кардиостимулятор для стабилизации его сердечной деятельности.
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Однако, несмотря на успешную операцию, Федерация французского футбола примет решение о его будущем. Контракт Бенталеба с Лиллем рассчитан до 2026 года.
Напомним, что несколькими днями ранее защитник Зари Олег Данченко был вынужден завершить карьеру также из-за проблем с сердцем.
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