iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-звезда Тоттенхэма думает о завершении карьеры из-за перенесенной остановки сердца

У еще одного футболиста возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Вчера, 22:15
Набиль Бенталеб / Getty Images
Набиль Бенталеб / Getty Images

Полузащитник Лилля Набиль Бенталеб раздумывает о завершении карьеры после того, как на прошлой неделе у него случилась остановка сердца, сообщает Daily Mail.

Изначально Лилль сообщил, что 29-летний алжирец был госпитализирован из-за "болезни".

Однако в новых сообщениях теперь утверждается, что экс-игрок Тоттенхэма на самом деле перенес сердечный приступ и теперь подумывает о том, чтобы уйти из футбола.

По данным RMC Sport, Бенталеб успешно перенес операцию, во время которой ему установили кардиостимулятор для стабилизации его сердечной деятельности.

Читай также: Руководство Наполи сообщило лидеру клуба о намерении продлить контракт

Однако, несмотря на успешную операцию, Федерация французского футбола примет решение о его будущем. Контракт Бенталеба с Лиллем рассчитан до 2026 года.

Напомним, что несколькими днями ранее защитник Зари Олег Данченко был вынужден завершить карьеру также из-за проблем с сердцем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм лилль

Статьи по теме

Топ-клубы Европы могут подписать канадского форварда по солидной "скидке" Топ-клубы Европы могут подписать канадского форварда по солидной "скидке"
Челси ведет переговоры о трансфере форварда сборной Канады Челси ведет переговоры о трансфере форварда сборной Канады
Реал может усилить состав чемпионом мира Реал может усилить состав чемпионом мира
Клубы АПЛ договорились об обмене игроками Клубы АПЛ договорились об обмене игроками
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Клубы АПЛ договорились об обмене игроками
Формула 123:46
Советник Ред Булл намекнул на замену Риккардо на Лоусона в РБ в 2025 году
НБА23:08
Обмены НБА: MVP Евролиги 2023 года сменил Сакраменто на Торонто
Европа22:53
Бывший клуб Малиновского хочет подписать игрока-изгоя Манчестер Юнайтед
Европа22:44
Бавария продлила контракт с игроком, который помог Байеру стать чемпионом Германии
Евро-202422:22
Защитник Бельгии - о свисте фанатов: Ехать 6 часов, чтобы оскорбить игроков – не выход
Европа22:15
Экс-звезда Тоттенхэма думает о завершении карьеры из-за перенесенной остановки сердца
Европа21:50
Руководство Наполи сообщило лидеру клуба о намерении продлить контракт
НБА21:40
Порзингис пропустит Олимпиаду и старт нового сезона НБА
Европа21:21
Игрок ПСЖ был замечен на отдыхе вместе с испанской певицей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK