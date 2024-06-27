Руководство Наполи сообщило лидеру клуба о намерении продлить контракт

Хвича может остаться в стане неаполитанцев.

Руководство Наполи встретилось с Хвичей Кварацхелией в Германии. Об этом сообщают инсайдеры Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Клуб выразил уверенность в важности Кварацхелии для команды. Сам футболист также настроен продолжать играть за Наполи.

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После Евро-2024, где Хвича будет выступать за Грузию, ему предложат новый контракт.

Напомним, действующее соглашение 23-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитано до лета 2027 года.

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