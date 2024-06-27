iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Руководство Наполи сообщило лидеру клуба о намерении продлить контракт

Хвича может остаться в стане неаполитанцев.
Вчера, 21:50
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Руководство Наполи встретилось с Хвичей Кварацхелией в Германии. Об этом сообщают инсайдеры Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Клуб выразил уверенность в важности Кварацхелии для команды. Сам футболист также настроен продолжать играть за Наполи.

Читай также: Кварацхелия: Мы с уважением относимся к Испании, но будем биться за победу

После Евро-2024, где Хвича будет выступать за Грузию, ему предложат новый контракт.

Напомним, действующее соглашение 23-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитано до лета 2027 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Хвича Кварацхелия

Статьи по теме

Кварацхелия: Мы с уважением относимся к Испании, но будем биться за победу Кварацхелия: Мы с уважением относимся к Испании, но будем биться за победу
Наполи попробует удержать своего лидера еще на сезон Наполи попробует удержать своего лидера еще на сезон
"Не продается": Наполи выступил с заявлением о будущем лидера команды "Не продается": Наполи выступил с заявлением о будущем лидера команды
Клубы АПЛ договорились об обмене игроками Клубы АПЛ договорились об обмене игроками
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Клубы АПЛ договорились об обмене игроками
Формула 123:46
Советник Ред Булл намекнул на замену Риккардо на Лоусона в РБ в 2025 году
НБА23:08
Обмены НБА: MVP Евролиги 2023 года сменил Сакраменто на Торонто
Европа22:53
Бывший клуб Малиновского хочет подписать игрока-изгоя Манчестер Юнайтед
Европа22:44
Бавария продлила контракт с игроком, который помог Байеру стать чемпионом Германии
Евро-202422:22
Защитник Бельгии - о свисте фанатов: Ехать 6 часов, чтобы оскорбить игроков – не выход
Европа22:15
Экс-звезда Тоттенхэма думает о завершении карьеры из-за перенесенной остановки сердца
Европа21:50
Руководство Наполи сообщило лидеру клуба о намерении продлить контракт
НБА21:40
Порзингис пропустит Олимпиаду и старт нового сезона НБА
Европа21:21
Игрок ПСЖ был замечен на отдыхе вместе с испанской певицей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK