Руководство Наполи сообщило лидеру клуба о намерении продлить контракт
Хвича может остаться в стане неаполитанцев.
Руководство Наполи встретилось с Хвичей Кварацхелией в Германии. Об этом сообщают инсайдеры Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.
Клуб выразил уверенность в важности Кварацхелии для команды. Сам футболист также настроен продолжать играть за Наполи.
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После Евро-2024, где Хвича будет выступать за Грузию, ему предложат новый контракт.
Напомним, действующее соглашение 23-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитано до лета 2027 года.
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