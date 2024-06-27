Кварацхелія: Мы с уважением относимся к Испании, но будем биться за победу

Уверенность в своих силах у Грузии после выхода в плей-офф есть.

Вингер и один из лидеров сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился мыслями о матче плей-офф Евро-2024 против Испании.

По словам Хвичи, "крестоносцы" с уважением относятся к "фурии рохи", как и к любому сопернику, но не устроят им легкой прогулки.

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"Мы с уважением относимся к испанцам. Сыграли против сборной Испании много матчей и очень хорошо знаем их.

Испания и Португалия входят в сильнейшие команды, но сегодня мы показали, что можно победить любую сборную.

Легких соперников не бывает на чемпионатах Европы, и сами мы постараемся сыграть как можно лучше. Мы каждого уважаем, но будем бороться за победу", - сказал Кварацхелия.

Напомним, ранее тренер Грузии Вилли Саньоль поделился эмоциями от выхода в плей-офф Евро-2024.

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