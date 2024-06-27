Тренер сборной Грузии прокомментировал сенсационный выход в плей-офф

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 Грузия сенсационно обыграла сборную Португалии и вышла в плей-офф Евро-2024.

Наставник "крестоносцев" Вилли Саньоль поделился мыслями о проходе своих подопечных в 1/8 финала на дебютном для них Чемпионате Европы.

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"Честно говоря, не помню, что говорил игрокам перед матчем, но послание заключалось в том, чтобы играть в свой футбол.

Действовать дисциплинированно, когда мяч у соперника, и играть, когда он у нас. Я посоветовал им вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет и сегодня они блестяще справились с этим, превзошли все ожидания.

"Трудно сравнивать времена, когда ты играл и когда ты находишься за пределами поля. Мы все еще сосредоточены на турнире, трудно осознать, чего мы достигли - вероятно, это произойдет, когда мы проиграем.

У меня не так много слов, но я очень горжусь игроками из-за того образа Грузии, который они продемонстрировали в этих трех матчах. Горжусь тем, что являюсь их тренером", - отметил специалист.



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