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Футбол

Легенда Арсенала снова спас родной клуб, вывел его в финал плей-офф за место в Ла Лиге

Санти Касорла исполнил идеальный удар со штрафного.
Сегодня, 09:04       Автор: Василий Войтюк
Санти Касорла / Getty Images
Санти Касорла / Getty Images

Многоопытный полузащитник Санти Касорла все еще продолжает свою игровую карьеру, выступая за родной клуб Реал Овьедо.

Вместе с командой 40-летний футболист пробился в финал плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Испании, пройдя Альмерию.

После победы в первом матче, Овьедо играл ответный на родном поле. Касорла вышел на замену в перерыве и уже через несколько минут забил гол со штрафного, сравняв счет в поединке.

На табло до конца матча так и остались гореть две единички, что значило проход дальше бывшего клуба Андрея Лунина.

Напомним, что в 2012 году Касорла вместе с другим знаменитыми футболистами помог Реал Овьедо погасить свои долги, фактически, спасши клуб от исчезновения. В 2023 году Санти вернулся в родной клуб, где получает минимальную зарплату, а прошлым летом подписал новый контракт

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Санти Касорла

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