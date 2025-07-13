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Футбол

Легенда испанского клуба продлил контракт с родным клубом

Санти Касорла остался в Реал Овьедо
Сегодня, 00:14       Автор: Василий Медвидь
Санти Касорла / Getty Images
Санти Касорла / Getty Images

Полузащитник Санти Касорла определился со своим будущим.

40-летний испанец продлил контракт с родным Реал Овьедо. Об этом сообщила пресс-служба новичка Ла Лиги.

Касорла подписал соглашение на один сезон. Финансовые детали остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Касорла провел 32 матча во втором дивизионе, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста.

Напомним, ранее экс-форвард сборной Англии перешел в клуб шестого дивизиона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Санти Касорла

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