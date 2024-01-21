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Наполи грозит серьезное наказание за ложные показания по трансферу лидера клуба

Неаполитанцам придется общаться с прокуратурой.
Сегодня, 00:35
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи может получить наказание из-за проблем с отчетностью, после того как президента клуба Аурелио Де Лаурентиса включили в список подозреваемых в предоставлении ложной бухгалтерской отчетности.

Речь идет о трансфере форварда Виктора Осимхена. Расследование в отношении главы клуба завершено, но продолжаются допросы и обыски у других сотрудников. Об этом сообщает Corriere della Sera.

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В случае подтверждения обвинений Де Лаурентису грозит дисквалификация, а Наполи может быть оштрафован, в крайнем случае команде могут снять очки. Информация передана в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, летом 2020 года неаполитанцы объявили о подписании форварда Лилля Осимхена за рекордные для клуба 70 млн евро + бонусы.

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