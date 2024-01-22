Атлетико и Милан отказались от покупки форварда Ньюкасла

"Сороки" сохранят у себя важного игрока.

Форвард Каллум Уилсон останется в Ньюкасле в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Милан не интересуется подписанием 31-летнего форварда, удовлетворенным составом своих нападающих.

Читай также: Ньюкасл отклонил предложение Баварии о покупке защитника

В свою очередь Атлетико также не собирается арендовывать игрока, так как клуб нацелен на подписание нападающего Ювентуса Мойзе Кина.

Напомним, в текущем сезоне Уилсон отличился восьмью голами и одним ассистом в 20 матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!