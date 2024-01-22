Атлетико и Милан отказались от покупки форварда Ньюкасла
"Сороки" сохранят у себя важного игрока.
Форвард Каллум Уилсон останется в Ньюкасле в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Милан не интересуется подписанием 31-летнего форварда, удовлетворенным составом своих нападающих.
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В свою очередь Атлетико также не собирается арендовывать игрока, так как клуб нацелен на подписание нападающего Ювентуса Мойзе Кина.
Напомним, в текущем сезоне Уилсон отличился восьмью голами и одним ассистом в 20 матчах АПЛ.
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